Суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии. Он все еще находится в розыске

Начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда убили в Москве 2 ноября. Момент преступления попал на видео. Киллер выстрелил в мужчин не менее десяти раз, в том числе произвел контрольные выстрелы в головы. После этого он скрылся на черном автомобиле Volkswagen или BMW, его и еще двух человек объявили в розыск. Уголовное дело возбудили по п.п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц) и ч. 2 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия). Расследование передали в центральный аппарат Следственного комитета России, писал RT.

6 ноября сотрудники ФСБ задержали возможного соучастника убийства братьев Эльджаркиевых. Обвинение было предъявлено 52-летнему Алихану Османову, однако после допроса его отпустили.

В тот же день стало известно, что подозреваемым в убийстве разыскивают 46-летний уроженец Ингушетии Курейш Картоев, его объявили в розыск. Предположительно, 5 ноября он покинул город на рейсовом автобусе Москва — Хасавюрт. Членов семьи Картоевых уже обвиняли в разных преступлениях, делами занимались в ЦПЭ. По информации СМИ, Картоев скрывается в Турции.

«По версии оперативников, после убийства Курейша Картоев отправился на Кавказ, а оттуда по поддельному паспорту вылетел в Турцию — там у него много друзей и родственников. Эту информацию удалось получить после многочисленных допросов всего окружения Картоева», — написал Mash.

18 ноября Басманный суд Москвы вынес постановление о заочномаресте Курейша Картоева, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу суда.