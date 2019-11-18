Курорт «Роза Хутор» примет финал международного фестиваля спортивных фильмов Snowvision

С 19 по 22 декабря на курорте «Роза Хутор» пройдет финал и награждение победителей международного фестиваля спортивных фильмов Snowvision

Фестиваль проходит уже в третий раз и объединяет зарубежные киностудии и российские команды, снимающие фильмы о горных лыжах и сноуборде.

Фестиваль стартовал 14 ноября и продлится до 22 декабря — смотры уже состоялись в Москве, также Snowvision посетит Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск и Сочи. В каждом городе фестиваль задержится на 4 дня. В официальной программе — 8 фильмов, 7 из которых в РФ покажут впервые.