Курорт «Роза Хутор» примет финал международного фестиваля спортивных фильмов Snowvision
С 19 по 22 декабря на курорте «Роза Хутор» пройдет финал и награждение победителей международного фестиваля спортивных фильмов Snowvision
Фестиваль проходит уже в третий раз и объединяет зарубежные киностудии и российские команды, снимающие фильмы о горных лыжах и сноуборде.
Фестиваль стартовал 14 ноября и продлится до 22 декабря — смотры уже состоялись в Москве, также Snowvision посетит Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск и Сочи. В каждом городе фестиваль задержится на 4 дня. В официальной программе — 8 фильмов, 7 из которых в РФ покажут впервые.
«Роза Хутор» и «Тетрис челлендж»:
Поддержка Министерства культуры РФ позволила кинофестивалю получить международный статус: в список финалистов 2019 года вошло около 50 работ из Европы, Северной и Южной Америки.
В жюри входят известные персоны российского сообщества лыжников и сноубордистов: Иван Малахов, Максим Балаховский, Андрей Москвин.
Властелины гор:
Жюри и определит победителей на курорте «Роза Хутор», где с 19 по 22 декабря финальный этап фестиваля и награждение совпадет с официальным открытием сезона. Награды вручаются в номинациях: «Лучший монтаж», «Лучшая операторская работа», «Лучшее фото», «Лучший короткий метр», «Лучшее видео», «Падение года», «Riders choice», «Фильм года».
Подробнее о фестивале можно узнать в соцсетях события @snowvisionfest и на сайте www.snowvision.ru.
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