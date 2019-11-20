Шеф-повар краснодарского ресторана «Скотина» запустил сезонное меню

Краснодарский край

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Шеф-повар краснодарского ресторана «Скотина» Александр Семыкин подготовил меню с сезонными продуктами

Гости ресторана смогут попробовать следующие блюда:

  • буррата с хурмой, соусом из облепихи и маслом из базилика (550 рублей);
  • салат с пряными свиными ушами (310 рублей);
  • оливье с маринованным яйцом и копченым ростбифом (390 рублей);
  • крем-суп из тыквы том-ям на кокосовом молоке с козьим творогом (390 рублей);
  • тыква со страчателлой, кокосом, жареным миндалем и чили-маслом (350 рублей);
  • гратен из свеклы с муссом из копченого сыра и икрой ряпушки (350 рублей);
  • морской окунь в соусе тонкацу с мисо-соусом и пюре из батата (490 рублей);
  • сердце индейки в соусе тонкацу с булгуром в кокосовом карри (450 рублей);
  • брауни с муссом из миндаля, копченой пьяной вишней и тахини (390 рублей).

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Краснодарское заведение «Скотина» уже шесть лет остается первым и единственным рестораном в стране с концепцией производства и приготовления мяса полного цикла. В апреле его возглавил Александр Семыкин, ранее работавший в московском проекте ресторатора Тахира Холикбердиева — «Пироге мясника». Концепция «Скотины» осталась прежней — «от рожек до ножек» и локальность продуктов.

Заказать стол можно по номеру 8 (861) 299-95-94. Адрес ресторана: улица Суворова, 64.

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