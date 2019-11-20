Шеф-повар краснодарского ресторана «Скотина» запустил сезонное меню

Краснодарское заведение «Скотина» уже шесть лет остается первым и единственным рестораном в стране с концепцией производства и приготовления мяса полного цикла. В апреле его возглавил Александр Семыкин, ранее работавший в московском проекте ресторатора Тахира Холикбердиева — «Пироге мясника». Концепция «Скотины» осталась прежней — «от рожек до ножек» и локальность продуктов.

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