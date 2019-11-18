Краснодарский Mr.Drunke Bar продлил время завтраков и расширил меню

Теперь первый прием пищи доступен в баре с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00 и в субботу с 10:00 до 16:00. Бренд-шеф мясного ресторана «Скотина», пиццерии Bikini и Mr.Drunke Bar Александр Семыкин, ранее работавший в московском проекте краснодарского ресторатора Тахира Холикбердиева — заведении «Пирог мясника», расширил меню, разделив его на подразделы «Яйцо», «Творог», Fit и Fat.

Гости заведения могут заказать драники с пастрами и яйцом Пашот (200 рублей), омлет суфле с зеленым салатом и вялеными томатами (180 рублей), омлет с грибами и сыром (250 рублей), яичницу с лососем и авокадо (300 рублей), сырники (160 рублей), гранолу с кокосовой панна-коттой, ягодами и семенами чиа (350 рублей), рисовую кашу с бананом и фисташками (250 рублей), гречневую кашу с овощами (300 рублей), киноа с авокадо и лососем (420 рублей), картофельные пончики с гелем из желтка (150 рублей), кокосовую панна котту с хурмой (280 рублей), сырную чиабатту с розовыми помидорами пилати (350 рублей), круассан с лососем (250 рублей), чуррос с мисо-карамельным соусом (150 рублей).

Кроме того, каждое воскресенье в баре с 10:00 до 17:00 проходит бранч со специальными предложениями, которых нет в меню. Например, можно заказать пончики из краба, анадару, хот-дог с черной икрой или лангустины с соусом чили.

Забронировать стол в Mr.Drunke Bar можно по телефону +7 (861) 299-95-94. Адрес: улица Красноармейская, 58.