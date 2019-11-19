Шеф-повар из Санкт-Петербурга устроит авторский ужин в краснодарском ресторане «Скотина»

Краснодарский край

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В краснодарском мясном ресторане «Скотина» 28 ноября состоится большой ужин с известным российским шеф-поваром Евгением Викентьевым из Санкт-Петербурга

Шеф представит гостям свое оригинальное меню:

  • карпаччо из сибирской оленины с облепихой и карамелизированным луком;
  • балтийская сельдь с пюре из краснокочанной капусты, клюквой, маринованной свеклой, фундуком и творожным сыром;
  • пельмени из копченой щуки с фуагра в бульоне из сена и грибов со сметаной;
  • цветная капуста конфи с соусом из черной смородины и кремом из нута;
  • филе воронежской мраморной говядины на углях с коджи, кремом из топинамбура, маринованным топинамбуром, кремом из хрена и соусом из граната;
  • total white (азиатская вариация десерта «Павлова»).

Напитки к блюдам специально подготовят сомелье и шеф-бармен.

Евгений Викентьев работает в направлении intelligent modern cuisine (современная интеллектуальная кухня), используя современные подходы в приготовлении блюд, новые техники и местные сезонные продукты. Среди достижений шеф-повара — победа в первом конкурсе «На высоте», организованном компанией «Аэрофлот». Кроме того, Викентьев стажировался в мишленовских ресторанах Il Vescovado Джузеппе Риккебоно и 41° Experience Альберта Адриа.

Количество билетов ограничено. Приобрести их можно в ресторане или на платформе TimePad. Стоимость одного билета — 4 тыс. рублей (при покупке до 26 ноября) ии 5 тыс. (при покупке с 27 ноября).

Афиша Краснодара Еда Краснодар Кулинария Рестораны

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