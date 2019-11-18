В начале недели на Кубани прогнозируют похолодание

Краснодарский край

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В Краснодарском крае с 18 ноября ожидается похолодание до -5 °С

В Краснодаре и крае сегодня будет солнечно. Температура воздуха днем в краевой столице составит 14-16 °С. В целом по региону днем воздух прогреется до 17 °С, на Черноморском побережье — до 20 °С. Ветер 5-10 м/с.

В Краснодарском крае 19 и 20 ноября преимущественно без осадков. Ночью термометры покажут 3…-2 °С, местами похолодает до -5 °С. Днем температура составит 9-14 °С, местами до 16 °С. В среду станет еще холоднее: днем воздух остынет до 5-10 °С, местами будет до 13 °С. Ветер 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.

В Краснодаре в первой половине недели ожидается сухая погода и штиль. Во втоник днем столбики термометров поднимутся до 14 °С, в среду синоптики прогнозируют около 10 °С.

На Черноморском побережье осадков также не ожидается, в районе Новороссийска ветер 12-17 м/с, порывы могут усилиться до 25 м/с. Днем воздух прогреется до 13-18 °С, по югу — до 21 °С. Ночью температура составит 5-10 °С, сообщили в краснодарском гидрометцентре.

Краснодар Погода

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