В Новороссийске из-за засухи введут режим подачи воды
В Новороссийске с 18 ноября воду начнут подавать в ограниченном режиме из-за ее дефицита
В Новороссийске из-за засушливой погоды образовался острый дефицит питьевой воды. В Неберджаевском водохранилище последние два месяца отсутствовал приток, поэтому дебет Пенайских водоисточников значительно уменьшился. При этом местные источники обеспечивают питьевой водой всю прибрежную часть города — 30% населения.
«В связи с достаточно пессимистичным прогнозом осадков, для восстановления запаса воды в Неберджаевском водохранилище, МУП «Водоканал» вынужден перейти на пониженный режим подачи воды из местных источников, возмещая недостающие объемы от Троицкого группового водопровода», — сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.
Также в пресс-службе уточнили, что сложная ситуация наблюдается и у основного поставщика воды — ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «ТГВ».
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Из-за возникших проблем «Водоканал» разработал регламент подачи холодной воды по каждой зоне водоснабжения с понижением давления воды в дневное и ночное время для набора резервуаров чистой воды. Вода будет поступать жителям в следующем режиме:
- Шесхарис, Центральная прибрежная часть города, пляж Алексино — с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00;
- Приморский район (Анапское шоссе, улица Московская, 13 мкр. село Цемдолина) — с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00;
- Центральный район (улица Фисанова, Пархоменко, Корницкого, Снайпера Рубахо, Дзержинского) — с 06:00 до 09:00 с 18:00 до 21:00;
- Южный район (3 мкр., 7 мкр., 9 мкр., 10 мкр., 14 мкр., 15 мкр., 16 мкр., 17 мкр.), 5-я бригада, село Мысхако — с 06:00 до 09:00 с 18:00 до 21:00.
Жителям, проживающим в зоне водоснабжения № 9 (улица Холмистая — жилые дома между улицами Ульяновской и Социалистической), ежедневно будут подвозить воду на розлив. Во время подачи воды людям рекомендовали делать запасы питьевой воды. Адресный план водоснабжения можно посмотреть здесь.
Как писали Юга.ру, Власти Краснодарского края собираются к 2023 году построить новую нитку Троицкого группового водопровода за 4 млрд рублей. Глава региона Вениамин Кондратьев отметил, что ТГВ построен в 70-е годы и свой резерв практически выработал.
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