В Новороссийске из-за засухи введут режим подачи воды

В Новороссийске с 18 ноября воду начнут подавать в ограниченном режиме из-за ее дефицита

В Новороссийске из-за засушливой погоды образовался острый дефицит питьевой воды. В Неберджаевском водохранилище последние два месяца отсутствовал приток, поэтому дебет Пенайских водоисточников значительно уменьшился. При этом местные источники обеспечивают питьевой водой всю прибрежную часть города — 30% населения.

«В связи с достаточно пессимистичным прогнозом осадков, для восстановления запаса воды в Неберджаевском водохранилище, МУП «Водоканал» вынужден перейти на пониженный режим подачи воды из местных источников, возмещая недостающие объемы от Троицкого группового водопровода», — сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Также в пресс-службе уточнили, что сложная ситуация наблюдается и у основного поставщика воды — ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «ТГВ».