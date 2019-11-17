В Ставрополе виновник ДТП зарезал мужчину, который помешал ему скрыться

В Ставрополе задержали мужчину, который убил свидетеля ДТП, помешавшего ему скрыться

Инцидент произошел 14 ноября на проспекте Кулакова. По данным следствия, автомобиль ВАЗ-2110 врезался там в ВАЗ-2114. Водитель «десятки» попытался скрыться с места ДТП, но находившийся в «четырнадцатой» мужчина попытался его остановить.

«Между ними произошел конфликт. Подозреваемый нанес удар ножом в грудь 45-летнего потерпевшего, в результате чего он скончался на месте», — сообщили в пресс-службе СКР по Ставропольскому краю.

Преступника задержали по горячим следам. Им оказался ранее судимый за грабежи 49-летний житель Михайловска. На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Подробности происшествия выясняются.