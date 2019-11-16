На обочине в Сочи нашли раненую женщину. Она умерла в машине скорой помощи

Следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины, которую 16 ноября нашли с травмами

В Хостинском районе Сочи утром 16 ноября на обочине дороги от Мацесты к Орлиным Скалам местные жители обнаружили 31-летнюю женщину с травмами и вызвали скорую и полицию.

Прибывшие на место медики собирались госпитализировать пострадавшую, но она скончалась в машине скорой помощи.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).