На обочине в Сочи нашли раненую женщину. Она умерла в машине скорой помощи
Следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины, которую 16 ноября нашли с травмами
В Хостинском районе Сочи утром 16 ноября на обочине дороги от Мацесты к Орлиным Скалам местные жители обнаружили 31-летнюю женщину с травмами и вызвали скорую и полицию.
Прибывшие на место медики собирались госпитализировать пострадавшую, но она скончалась в машине скорой помощи.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Проводятся необходимые следственные действия, выясняются обстоятельства случившегося, в том числе лицо, совершившее преступление. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
Юга.ру рассказывали о других случаях, случившихся за последние два месяца в Сочи, когда женщины умирали не своей смертью. Ночью 1 сентября нашли тело 46-летней женщины недалеко от остановки в селе Красная воля Хостинского района. Через две недели на курорте задержали подозреваемого в убийстве 24-летней девушки, которую он перекинул через ограждение Светлановского моста (Верещагинского виадука). Подозреваемый не смог объяснить своих мотивов.
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