В Краснодаре откроют три новых участковых пункта полиции

В Краснодаре в ближайшее время появятся три новых участковых пункта полиции

Об этом сообщил мэр города Евгений Первышов на ежегодном краевом съезде участковых уполномоченных, который прошел 15 ноября. Девятый съезд участковы, посвященный 96-й годовщине образования службы, прошел в преддверии профессионального праздника в Краснодарском университете МВД России.

Сейчас в Краснодаре работают 352 участковых. В 2018 году администрация города передала полиции семь помещений для размещения участковых пунктов полиции. В ближайшее время будет передано еще три: в поселке Краснодарском, на Ставропольской и на Знаменского.

Ключи от одного из них Евгений Первышов передал на мероприятии начальнику отдела участковых УМВД России по Краснодару Сергею Молчанову.

«Сегодня я передаю ключи от нового участкового пункта полиции в поселке Краснодарском. Кроме этого, сейчас делаем ремонт в помещении участкового пункта по Ставропольской, 336/6. Как только оно будет готово, сразу же передадим полиции. И по Писателя Знаменского, 28 в строящемся доме будет также создан участковый пункт полиции. Мы продолжаем поиск помещений, которые сможем отдать под размещение участковых пунктов полиции. Понимаем, насколько эта служба важна для горожан», — сказал Первышов.

Также во время мероприятия глава города наградил лучших участковых столицы Кубани почетными грамотами и енными подарками администрации и гордумы Краснодара, сообщили в пресс-службе мэрии города.