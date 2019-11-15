Движение на Солнечной в Краснодаре ограничат из-за ремонта канализации
В Краснодаре с 15 по 18 ноября ограничат движение транспорта на улице Солнечной
Это связано с проведением работ на сетях напорной канализации, которые ведет «Краснодар Водоканал». Движение ограничат с 22:00 часов 15 ноября до 00:00 часов 18 ноября.
«Движение временно ограничат по двум полосам улицы Солнечной в сторону Российской, проехать там можно будет только по одной полосе. Также для автомобилистов будет временно закрыта возможность въезда левым поворотом с Российской на Солнечную», — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Кроме того, в связи с работами временно изменят схему движения маршрута № 56 «Мегацентр "Красная площадь" — музей "Россия — моя история" — торговый центр "Планета"». В сторону «Красной площади» автобусы пойдет по Российской, Зиповской, Котлярова, Солнечной и далее по маршруту.
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