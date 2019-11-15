В Армавире сотруднице завода станок снял скальп
Следком в ноябре возбудил уголовное дело после скальпирования женщины станком на заводе в Армавире
По версии следствия, 13 октября около 8:00 в одном из цехов предприятия по производству бумажных изделий 35-летняя сотрудница завершила работу и приступила к уборке станка по обертыванию туалетной бумаги. Женщина наклонилась над станком, ее волосы намотались на движущийся вал. В результате произошла механическая ампутация кожного покрова головы — станок снял с сотрудницы завода скальп.
В результате жительница Армавира лишилась кожи от затылка до верхних век, пострадали щеки и переносица. Кость черепа полностью обнажилась, размер оторванного лоскута кожи составил 20×30 см. Женщину доставили сначала в больницу Армавира, затем — в Краевую клиническую больницу № 1 имени Очаповского, в которой хирурги пересадили пострадавшей кожу. Операция длилась семь часов. Дефекты на лбу, щеках и веках закрыли одним полноценным лоскутом. Кожа благополучно прижилась, пациентка готовится к выписке, сообщили в соцсетях ККБ № 1.
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После происшествия следственный отдел по Армавиру СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Следователи начали проверку для выяснения обстоятельств случившегося, назначили судебно-медицинскую экспертизу, запросили документацию относительно лиц, ответственных за обеспечение техники безопасности на предприятии, сообщили 15 ноября в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в январе в Сочи врачи провели успешную операцию по восстановлению руки местного жителя, которого придавило кабиной КамАЗа. Ему пересадили собственную вену.
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