В Армавире сотруднице завода станок снял скальп

По версии следствия, 13 октября около 8:00 в одном из цехов предприятия по производству бумажных изделий 35-летняя сотрудница завершила работу и приступила к уборке станка по обертыванию туалетной бумаги. Женщина наклонилась над станком, ее волосы намотались на движущийся вал. В результате произошла механическая ампутация кожного покрова головы — станок снял с сотрудницы завода скальп.

В результате жительница Армавира лишилась кожи от затылка до верхних век, пострадали щеки и переносица. Кость черепа полностью обнажилась, размер оторванного лоскута кожи составил 20×30 см. Женщину доставили сначала в больницу Армавира, затем — в Краевую клиническую больницу № 1 имени Очаповского, в которой хирурги пересадили пострадавшей кожу. Операция длилась семь часов. Дефекты на лбу, щеках и веках закрыли одним полноценным лоскутом. Кожа благополучно прижилась, пациентка готовится к выписке, сообщили в соцсетях ККБ № 1.