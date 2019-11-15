«Курорт Красная Поляна» объявил об открытии трех новых отелей
15 ноября «Курорт Красная Поляна» и французский гостиничный оператор Accor подписали договор об открытии на курорте трех новых отелей
Отели Mövenpick, Novotel, ibis Styles расположены на уровне Поляна 960. Согласно условиям договора, все три отеля будут подключены к системе бронирования Accor до конца 2019 года. Это позволит клиентам бронировать размещение в наступающем зимнем сезоне. Открытие отелей запланировано на декабрь 2019.
На «Курорте Красная Поляна»:
Mövenpick на «Курорте Красная Поляна» — первый отель сети в РФ. В истории бренда он станет первым отелем Mövenpick в горах. В отеле — 52 номера, оформленных в дизайне бренда, изысканная кухня и высокий уровень сервиса, завоевавший репутацию во всем мире.
Конгресс-отель Novotel предложит инфраструктуру для крупных корпоративных мероприятий: крытый многофункциональный амфитеатр и несколько конференц-залов с современным оборудованием, просторный ресторан. Номерной фонд составит 92 номера в 2019-м и 194 номера к 2022 году.
ibis Styles предназначен для любителей активного отдыха: у отеля удобный доступ к горнолыжным и велосипедным трассам, веревочному парку приключений, эко-тропам для пешеходного туризма и ресторанам. В отеле 78 номеров.
Договор подписали в московском офисе «Курорта Красная Поляна» генеральный директор компании Андрей Круковский и Алексис Деларофф, генеральный директор Accor New East Europe.
«90% отелей на курорте — это сетевые отели с мировыми именами. Расширяя линейку мировых отельных брендов, мы четко следуем нашей стратегии развития, предоставляя гостям курорта высокое качество услуг и все разнообразие инфраструктуры как для отдыха, так и проведения мероприятий», — прокомментировал Андрей Круковский.
«Мы давно и успешно работаем в Сочи. Город показал себя как всесезонное направление и для индивидуальных туристов, и для деловых путешественников. Уверен, что такой сбалансированный микс брендов разных ценовых сегментов станет дополнительным конкурентным преимуществом. Помимо уже знакомых и любимых в России брендов мы впервые представим в рамках проекта новый бренд сегмента Mövenpick. Ребрендинг всех объектов пройдет в кратчайшие сроки и никак не повлияет на путешественников, запланировавших свой отдых на "Курорте Красная Поляна", но привнесет новые стандарты качества и обслуживания гостей, которыми славятся все отели Accor», — сообщил Алексис Деларофф.
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