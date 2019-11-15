Конференцию для бизнесменов от «Ростелекома» в Краснодаре посетило 1000 человек — больше, чем в других городах проведения
12 ноября «Ростелеком» провел в Краснодаре конференцию для малого и среднего бизнеса. «Бизнес-драйв» в Galich Hall посетило около 1000 человек
На мероприятии бизнес-практики и эксперты рассказали участникам об инструментах по созданию компании, управлению ее финансами и циклом продаж и работе с клиентами.
Недавние бизнес-форумы в Краснодаре:
В Краснодаре конференция состоялась впервые, но стала шестнадцатой в серии мероприятий, проводимой в 2019 году в разных городах РФ. Организаторы отказались от рекламы собственных услуг и сделали акцент на практические инструменты вместо мотивационных речей.
«Сегодня предприниматели хотят вкладывать свое время в полезный контент для достижения двух основных задач — сокращение издержек и увеличение прибыли. На наших конференциях мы стремимся давать именно такой контент, который даст преимущества для бизнеса», — отметил директор по маркетингу сегмента B2B ПАО «Ростелеком» Сергей Таболин.
На «Бизнес-драйве» выступили профессиональный стартап-менеджер, экс-генеральный директор компании Gettaxi (такси Gett) Владимир Маринович, который рассказал о полезных для бизнеса знакомствах и о конкуренции в цифровую эпоху. Интернет-эксперт Дмитрий Сидорин в мастер-классе «Социальные сети: новые правила игры» поделился методами продвижения товаров и привлечения клиентов. Выступление эксперта по оптимизации бизнес-процессов Сергея Кулешова было посвящено избавлению предпринимателей от рутины. Консультант по управлению малым бизнесом Александр Афанасьев обсудил с аудиторией ошибки, мешающие стать богатыми.
Топ-менеджер южного «Ростелекома»:
«”Бизнес-драйв” превзошел мои ожидания и по уровню спикеров, и по организации, и по количеству новых знакомств. Качество полученной информации просто зашкаливает. Кроме того, надеюсь, новые знакомства приведут к развитию компании и новым проектам», — поделился впечатлениями участник конференции Константин Епифанов, управляющий партнер адвокатского бюро «Бизнес. Право. Арбитраж».
Следующая конференция состоится в Ростове-на-Дону 25 ноября.
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