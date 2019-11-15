Конференцию для бизнесменов от «Ростелекома» в Краснодаре посетило 1000 человек — больше, чем в других городах проведения

12 ноября «Ростелеком» провел в Краснодаре конференцию для малого и среднего бизнеса. «Бизнес-драйв» в Galich Hall посетило около 1000 человек

На мероприятии бизнес-практики и эксперты рассказали участникам об инструментах по созданию компании, управлению ее финансами и циклом продаж и работе с клиентами.

В Краснодаре конференция состоялась впервые, но стала шестнадцатой в серии мероприятий, проводимой в 2019 году в разных городах РФ. Организаторы отказались от рекламы собственных услуг и сделали акцент на практические инструменты вместо мотивационных речей.

«Сегодня предприниматели хотят вкладывать свое время в полезный контент для достижения двух основных задач — сокращение издержек и увеличение прибыли. На наших конференциях мы стремимся давать именно такой контент, который даст преимущества для бизнеса», — отметил директор по маркетингу сегмента B2B ПАО «Ростелеком» Сергей Таболин.