В выходные на Кубани температура опустится до -4 °С

Краснодарский край

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Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 15 по 17 ноября

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Сегодня в Краснодаре без осадков, ветер усилится до 11 м/с с порывами до 18 м/с. Днем температура воздуха составит 14-16 °С.

В целом по Краю 15 ноября без осадков, ветер такой же, как и в краевой столице, однако местами возможны порывы до 22 м/с. Днем воздух прогреется до 11-16 °С, местами до 19 °С. На Черноморском побережье столбики термометров покажут днем 16-21 °С. В Новороссийске возможно усиление ветра до 23 м/с.

В выходные в регионе сохранится сухая погода. нем температура составит 10-15 °С, местами до 17 °С. Ночью — 0-5 °С, в восточной половине края — -4…+1 °С. По югу 16 ноября воздух прогреется до 22 °С, рассказали в краснодарском гидрометцентре. Ветер 5-10 м/с с порывами до 18 м/с. 

Краснодар Погода Черное море

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