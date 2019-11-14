Обвиняемый в убийстве 15-летней сочинки при попытке ее изнасилования на ж/д станции получил пожизненное

Краснодарский край

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Краснодарский краевой суд вынес приговор в отношении жителя Бурятии, который убил 15-летнюю девушку на станции Магри в Сочи

Тело убитой школьницы со следами удушения и побоев обнаружили около железной дороги 15 июля 2016 года. Выяснилось, что это местная жительница, девятиклассница, и вечером она не вернулась домой после дискотеки. Событие вызвало большой резонанс: жители Сочи создали петицию и просили власти взять расследование под личный контроль. 

Спустя почти две недели по подозрению в убийстве в Ростове-на-Дону задержали 34-летнего жителя Улан-Удэ Сергея Тхорова. Мужчина признался в совершении преступления и рассказал подробности. По его словам, он решил украсть у девочки телефон, схватил ее за шею и стал угрожать насильственными действиями. Она пыталась вырваться, но приезжий, повалив ее на железнодорожные шпалы, стал бить камнем по голове, отобрал мобильный, после чего захотел изнасиловать — но не успел: школьница уже была мертва.

В ходе расследования стало известно, что житель Бурятии находился в розыске, поскольку совершил ряд преступлений на территории своей республики. Расследование завершили в 2017 году.

Краснодарский крайсуд 14 ноября приговорил Тхорова к пожизненному лишению свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ. Его признали виновным в совершении 6 эпизодов преступлений, предусмотренных п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж), п. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (Покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража), ч. 1 ст. 162 УК РФ (Разбой), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (Покушение на изнасилование несовершеннолетней), п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, сопряженное с изнасилованием). 

Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что в момент совершения преступления в отношении сочинки мужчину был вменяем.

Ранее ситуацией возмущался губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он дал обещание выяснить, почему никто не отреагировал оперативно на записи с камер видеонаблюдения, но об ответе на этот вопрос до сих пор не сообщалось.

Об этом же говорил и Анатолий Пахомов, который на тот момент был мэром курорта: по его словам, девочку можно было спасти, «если бы ответственный вовремя нажал на кнопку». Пахомов заявлял, что обратится к генпрокурору по поводу этой трагедии, чтобы представители правоохранительных органов дали оценку действиям сотрудников РЖД.

Железная дорога Изнасилование Сочи Суд Убийство

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