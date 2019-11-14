В горном районе Адыгеи запретили машинам въезжать в лес из-за противопожарного режима
В Майкопском районе Адыгеи с 14 ноября установлен особый противопожарный режим
Его ввели постановлением главы района Олега Топорова в связи с погодными условиями и угрозой возникновения возгораний.
Как пояснили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее, из-за повышения температуры воздуха, отсутствия осадков и высыхания травянистой растительности в районе объявлен 4 класс пожарной опасности.
С установлением особого режима вводится ряд ограничений. Возрастут и административные меры наказания. Также в районе проведут внеплановые проверки соблюдения требований пожарной безопасности.
«Это касается ограничения въезда в леса автотранспорта, кроме специальных транспортных средств, установления запрета на разведение костров в лесах, сжигания мусора, проведения огнеопасных работ организациями независимо от форм собственности», — прокомментировал заместитель руководителя регионального МЧС Андрей Колесник.
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По данным на 14 ноября, в Адыгее зарегистрировано 798 загораний сухой растительности, что на 97 загораний больше аналогичного показателя прошлого года.
«Случаев перехода огня на населенные пункты, повреждения имущества, нанесения ущерба здоровью граждан допущено не было», — заключил Колесник.
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