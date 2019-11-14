Мощности будущего порта Тамань сократили в 4 раза

В октябре 2017 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении морских портов Кавказ и Тамань. Планировалось, что расширением порта Тамань займутся в рамках реализации новых инвестиционных проектов и развития инфраструктуры объекта. Там должны были построить терминалы по приему и хранению навалочных грузов мощностью до 35 млн тонн в год, перевалке зерновых грузов мощностью до 14,5 млн тонн в год, перевалочной базы сжиженных углеводородных газов мощностью до 3,5 млн тонн в год. При этом планировалось, что все работы проведут за счет инвесторов, финансирование из бюджета не предусматривалось.

В декабре 2018-го проект строительства порта оценили в 232 млрд рублей. Тогда же стало известно, что подрядчиком может выступить компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Однако, по последним данным, фирма отказалась от участия в проекте.

14 ноября РБК написал о том, что мощности порта в Тамани сократят до 15 млн тонн грузов в год. Кроме того, угольные компании «Кузбассразрезуголь» Андрея Бокарева и СУЭК Андрея Мельниченко не подтвердили свое участие в строительстве. Итоговый проект включает в себя два терминала, хотя изначально говорилось о трех. Терминал металлогрузов будет рассчитан на 9 млн тонн («Металлоинвеста» Алишера Усманова и партнеров). Мощность зернового терминала составит 6 млн тонн (ГК «Эфко»). Это в 4,5 раза меньше, чем предполагалось.