Кубанский государственный технологический университет открыл набор в Школу абитуриента и Школьный технопарк

Оформить документы можно в Управлении довузовской подготовки КубГТУ по адресу Московская, д. 2, ауд. 112 или по телефону 88612746571 .

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