Кубанский государственный технологический университет открыл набор в Школу абитуриента и Школьный технопарк

Партнерский Краснодарский край

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КубГТУ открыл набор в Школу абитуриента и Школьный технопарк, занятия начнутся 1 декабря

Эти образовательные проекты помогают выбрать направление обучения и будущую профессию, утверждает пресс-служба университета. Обучение может длиться 4, 6 или 8 месяцев.

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«Школа абитуриента» также позволяет подготовиться к вступительным экзаменам в университет, ЕГЭ и ОГЭ. Программа подготовки предусматривает углубленное изучение следующих дисциплин:

  • русского языка;
  • математики;
  • физики;
  • химии;
  • информатики;
  • обществознания;
  • истории;
  • английского языка;
  • основ черчения.

«Школьный технопарк» предлагает трехмесячные общеобразовательные программы в инженерии и технике:

  • физика для начинающих (для школьников 5-6 классов);
  • занимательная мехатроника (для школьников 7-8 классов);
  • альтернативная энергетика (для школьников 7-8 классов);
  • робототехника (для школьников 2-3 классов,7-8 классов);
  • теория программирования (для школьников 9-10 классов).

Оформить документы можно в Управлении довузовской подготовки КубГТУ по адресу Московская, д. 2, ауд. 112 или по телефону 88612746571.

ЕГЭ КубГТУ Образование

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