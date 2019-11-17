Кубанский государственный технологический университет открыл набор в Школу абитуриента и Школьный технопарк
КубГТУ открыл набор в Школу абитуриента и Школьный технопарк, занятия начнутся 1 декабря
Эти образовательные проекты помогают выбрать направление обучения и будущую профессию, утверждает пресс-служба университета. Обучение может длиться 4, 6 или 8 месяцев.
«Школа абитуриента» также позволяет подготовиться к вступительным экзаменам в университет, ЕГЭ и ОГЭ. Программа подготовки предусматривает углубленное изучение следующих дисциплин:
- русского языка;
- математики;
- физики;
- химии;
- информатики;
- обществознания;
- истории;
- английского языка;
- основ черчения.
«Школьный технопарк» предлагает трехмесячные общеобразовательные программы в инженерии и технике:
- физика для начинающих (для школьников 5-6 классов);
- занимательная мехатроника (для школьников 7-8 классов);
- альтернативная энергетика (для школьников 7-8 классов);
- робототехника (для школьников 2-3 классов,7-8 классов);
- теория программирования (для школьников 9-10 классов).
Оформить документы можно в Управлении довузовской подготовки КубГТУ по адресу Московская, д. 2, ауд. 112 или по телефону 88612746571.
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