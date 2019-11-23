Инженерно-технологический колледж КубГТУ проведет День открытых дверей

Партнерский Краснодарский край

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Инженерно-технологический колледж КубГТУ анонсировал День открытых дверей 1 декабря

Как сообщила пресс-служба университета, в этом году набор будет осуществляться на базе основного общего (9 классов) и среднего общего (11 классов) образования. Абитуриенты и их родители смогут ознакомиться с программами колледжа и расспросить директора колледжа Ивана Двадненко и представителей Центральной приемной комиссии вуза.

День открытых дверей пройдет 1 декабря в 14:00 часов в главном корпусе на Московской, 2, в аудитории Г-140.

Информацию о приеме на обучение можно получить на сайте университета или в управлении довузовской подготовки по адресу Московская, 2, корп. «А», ауд. 111 или по телефону 88612552532.

Как сообщали Юга.ру, Кубанский государственный технологический университет объявил о проведении тренировочных единого и основного госэкзаменов с февраля по апрель 2020 года.

ЕГЭ КубГТУ Образование

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