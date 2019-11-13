В Армавире депутат закрасил мемориал исторической фигуре Гарегину Нжде на территории армянской церкви. Посольство Армении возмущено
Депутата горсобрания Армавира Алексея Виноградова обвиняют в вандализме после того, как он закрасил памятную доску армянскому государственному деятелю Гарегину Нжде
Памятную доску Гарегину Ндже (Тер-Арутюняну) установили в Армавире в 2012 году на территории храма Армянской апостольской церкви. В Армении его считают национальным героем — он является основоположником цехакронизма, учения о защите национальной идентичности армянского народа. В годы Второй мировой войны Нжде участвовал в создании армянских военизированных частей в составе вермахта. Советская армия застала его в Болгарии. Военная контрразведка арестовала Нжде и обвинила в сотрудничестве с гитлеровской Германией, расстрелах красноармейцев и пленных коммунистов. В 1948 Нжде приговорили к 25 годам тюрьмы за антисоветскую деятельность и пособничество нацистской Германии. Он умер в 1955 году во Владимирской тюрьме.
11 ноября доску закрасил черной краской депутат гордумы Алексей Виноградов. Он заявил ИА «Красная Весна», что в этот день истек двухнедельный срок, в течение которого краевые и местные власти, а также представители местного отделения Союза армян России обещали демонтировать памятную доску. Ранее Виноградов заявлял, что в случае невыполнения обещаний о демонтаже он самостоятельно решит этот вопрос.
«Установка памятников тем, кто замарался в сотрудничестве с Третьим рейхом, является оскорблением народа, воевавшего с немецко-фашистскими захватчиками», — считает Виноградов.
Издание отмечает, что жители Армавира ранее уже требовали демонтировать доску и направляли коллективное заявление в различные инстанции. Их требования не были удовлетворены.
13 ноября посольство Армении в Москве выразило возмущение в связи с произошедшим. Поступок депутата назвали «проявлением самоуправства» и «актом вандализма».
«Эти действия не соответствуют духу армяно-российских взаимоотношений и могут привести к межнациональному напряжению. Подчеркнем, что произошедшее в Армавире вызвало серьезную озабоченность как в Армении, так и среди наших многочисленных соотечественников, проживающих в России», — говорится в сообщении.
Посольство отметило, что уведомит о произошедшем соответствующие российские органы, и призвало власти Армавира дать соответствующую оценку произошедшему.
В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что проводят проверку по факту появления в СМИ информации о вандализме.
«Интерфакс» пишет, что 11 октября депутат Госдумы Дмитрий Савельев заявил, что был возмущен, когда узнал, что в Армавире установили мемориал Нжде. Он назвал это уголовным преступлением.
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