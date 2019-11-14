Tele2 и фонд «Навстречу переменам» выбрали финалистов конкурса социальных предпринимателей
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» подвели предварительные итоги V Всероссийского конкурса социальных предпринимателей
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В финал конкурса вышли 10 социальных проектов в трех номинациях — «Инновационный проект», «Локальный проект» и «Диджитал». 21 ноября в Москве жюри выберет пять победителей. Каждый из них получит начальное финансирование на один год в размере 1,2 млн рублей. При этом все финалисты получат информационную поддержку в своем регионе и консультационную помощь в формате инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров фонда.
С 15 марта по 21 июня 2019 года на конкурс фонда «Навстречу переменам» подали заявки 354 социальных предпринимателя со всей России. Из них волонтеры Tele2 отобрали 137 проектов. Затем сотрудники фонда «Навстречу переменам» и экспертный совет определили 43 лучшие работы.
Основные направления работ — реабилитация и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, поддержка подростков, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, творческое развитие особенных детей. Характерной чертой конкурса этого года стало активное использование в проектах мобильных технологий и других инновационных решений. В финал V Всероссийского конкурса социальных предпринимателей вышли:
1. Юлия Кулешова и Анжела Пиаже (Санкт-Петербург). Консультационная служба для родителей по вопросам детской сексуальной безопасности.
2. София Лагутинская и Наталья Янчарук (Калининград). Благотворительный надомный хоспис «Дом Фрупполо».
3. Наталья Малько (Москва). Адаптивная одежда Be Easy Kid.
4. Дарья Степура и Владимир Новиков (Москва). Ортезы для гидрореабилитации детей с ДЦП «Аквик».
5. Анна Белоусова и Светлана Прометова (Чкаловск, Нижегородская область). Мобильная служба «Доступная помощь» для развития и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья.
6.Светлана Сахарова и Ольга Трутнева (Красноперекопск). Инклюзивные творческие мастерские «Просто».
7. Татьяна и Олег Шестернины (село Отрадненское, Воронежская область). Центр образования и творчества «Колесо».
8. Егор Козловский и Анастасия Стицина (Москва). Создание образовательных пособий с технологией дополненной реальности для обучения и социальной адаптации детей с расстройствами психического развития.
9. Павел Бережанский (Москва). Программно-аппаратный комплекс для выявления и профилактики астмы «Скажи астме — нет!».
10. Лидия и Анастасия Усановы (Москва). Устройство VideoOculograph для коррекции врожденного нистагма и косоглазия у детей.
В жюри конкурса вошли генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин, председатель совета директоров группы ЕСН Григорий Березкин, директор по стратегическому планированию Tele2 Светлана Скворцова и другие. На церемонии награждения также объявят лучших журналистов, участников конкурса СМИ #ГЕРОИПЕРЕМЕН. Экспертный совет отобрал пять призеров в категориях: лучшая публикация; лучший видеоматериал и эксклюзив, первый материал (статья или видео) об авторе социального проекта. Призовой фонд конкурса — 145 тыс. рублей.
Напомним,Tele2 поддерживает благотворительный фонд «Навстречу переменам» с 2012 года. За пять лет работы организации его подопечные изменили к лучшему жизнь более 330 тысяч детей и подростков. Больше о фонде можно узнать на сайте «Навстречу переменам», рассказали в пресс-службе оператора.
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