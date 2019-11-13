В Краснодаре впервые появится «Школа сиделок»

Студентов будут учить преподаватели-медики. Они расскажут о физиологии и гигиене лежачих пациентов, об особенностях питания и медицинских процедур для них. Практику будущие сиделки пройдут в медицинских учреждениях Краснодара.

«Ученики "Школы сиделок" научатся купать подопечных в кровати, обрабатывать пролежни, составлять диетическое меню для лежачих больных, поддерживать чистоту в помещении, где постоянно находится пациент, и обеспечивать ему интересный досуг», — рассказала руководитель проекта, сестра милосердия и специалист по методической работе Регионального центра дополнительного образования Жанна Бондаренко.