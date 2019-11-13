В Краснодаре впервые появится «Школа сиделок»

Краснодарский край

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Свято-Екатерининский собор Краснодара откроет первую в городе «Школу сиделок»

Студентов будут учить преподаватели-медики. Они расскажут о физиологии и гигиене лежачих пациентов, об особенностях питания и медицинских процедур для них. Практику будущие сиделки пройдут в медицинских учреждениях Краснодара.

«Ученики "Школы сиделок" научатся купать подопечных в кровати, обрабатывать пролежни, составлять диетическое меню для лежачих больных, поддерживать чистоту в помещении, где постоянно находится пациент, и обеспечивать ему интересный досуг», — рассказала руководитель проекта, сестра милосердия и специалист по методической работе Регионального центра дополнительного образования Жанна Бондаренко.

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Обучение рассчитано на два месяца, его стоимость — 1,5 тыс. рублей. Занятия начнутся 1 декабря и будут проходить каждое воскресенье. По окончании «Школы» ученики получат сертификаты государственного образца и возможность трудоустроиться по новой специальности. Прошедшие курс в «Школе сиделок» смогут помогать больным и пожилым людям на дому, работать в краснодарском хосписе и больницах и ухаживать за своими родственниками.

Идея создать «Школу сиделок» появилась после многочисленных обращений в Екатерининское сестричество милосердия. Пройти обучение смогут мужчины и женщины любых религиозных взглядов, а православные христиане смогут в дальнейшем сотрудничать с сестричеством, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе Свято-Екатерининского собора Краснодара.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (961) 588-49-94.

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