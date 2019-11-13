МегаФон начал поддерживать новое поколение устройств интернета вещей
МегаФон запустил поддержку устройств, обеспечивающих скорость до 130 Кбит/с, в 59 регионах РФ
Технология NB-IoT Cat-NB2 развивает скорость до 130 Кбит/с, что в 5 раз быстрее нынешнего поколения интернета вещей. Среди преимуществ NB-IoT — большой радиус покрытия одной базовой станции и длительное время автономной работы устройств. Повышенная проникающая способность сигнала позволяет приборам работать в зданиях со сложной конструкцией и в подвальных помещениях.
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«Технология отличается высочайшей энергоэффективностью — вы подключаете к датчику расхода воды обычную батарейку, и устройство будет само передавать данные по мобильной сети в течение 6-8 лет», — отметил директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона Фредерик Ваносчуйзе.
Совместно с производителем чипов MediaTek специалисты МегаФона протестировали коммерческие устройства NB2. Повышение скорости позволит многим предприятиям промышленности, энергетики и ЖКХ сократить расходы на инфраструктуру и заменить несколько датчиков одним передающим устройством.
По данным агентства AC&M Consulting на начало 3 квартала 2019 года МегаФон обслуживает более 8 млн устройств интернета вещей. По этому показателю компания занимает первое место в РФ с долей рынка 43%. С начала года число ее SIM-карт, задействованных в «умных» датчиках, выросло на 1 млн единиц. Скоро повысить спрос на услуги интернета вещей должна сфера ЖКХ — с 1 июля 2020 года все новые дома рекомендуется оснащать автоматизированными счетчиками электроэнергии.
О проектах МегаФона в области интернета вещей можно узнать из видео:
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