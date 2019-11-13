МегаФон начал поддерживать новое поколение устройств интернета вещей

Технология NB-IoT Cat-NB2 развивает скорость до 130 Кбит/с, что в 5 раз быстрее нынешнего поколения интернета вещей. Среди преимуществ NB-IoT — большой радиус покрытия одной базовой станции и длительное время автономной работы устройств. Повышенная проникающая способность сигнала позволяет приборам работать в зданиях со сложной конструкцией и в подвальных помещениях.

«Технология отличается высочайшей энергоэффективностью — вы подключаете к датчику расхода воды обычную батарейку, и устройство будет само передавать данные по мобильной сети в течение 6-8 лет», — отметил директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона Фредерик Ваносчуйзе.

Совместно с производителем чипов MediaTek специалисты МегаФона протестировали коммерческие устройства NB2. Повышение скорости позволит многим предприятиям промышленности, энергетики и ЖКХ сократить расходы на инфраструктуру и заменить несколько датчиков одним передающим устройством.