Под Краснодаром может появиться большой промышленный кластер
На заседании краевого градостроительного совета 12 ноября обсудили появление промышленной зоны площадью 1-2 тыс. га в рамках генплана Краснодара
В совете приняли участие мэр города Евгений Первышов и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. На заседании обсудили необходимость вынесения зоны складских помещений и логистических центров за пределы Краснодара так, чтобы при быстрых темпах развития города они смогли работать не менее 30 лет. По словам Кондратьева, зачастую такой сектор «захватывает» город — в пример он привел улицу Уральскую.
Первышов, в свою очередь, подытожил, что на настоящий момент проект генплана Краснодара, в который может быть включен промышленный сектор, находится «на финишной прямой».
«Работа идет максимально открыто, разработчики действительно постоянно общаются с горожанами, проводят встречи. В результате, большое количество замечаний и предложений горожан вошли в проект», — отметил он.
Помимо этого, на заседании обсудили развитие новых общественных пространств, наряду с уже существующей Красной. Новые зоны предложили создать в поселке Знаменском, в районе «Баскет-Холла», аэропорта и около стадиона ФК «Краснодар».
Планируется, что проект генплана завершат к концу этого года. В начале следующего года на публичных обсуждениях общественные эксперты и жители города смогут внести предложения. После этого проект отправят на согласование в ведомства.
Как ранее писали Юга.ру, в Краснодаре в 2020 году появятся две новые школы в районе Западного обхода.
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