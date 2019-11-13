Под Краснодаром может появиться большой промышленный кластер

В совете приняли участие мэр города Евгений Первышов и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. На заседании обсудили необходимость вынесения зоны складских помещений и логистических центров за пределы Краснодара так, чтобы при быстрых темпах развития города они смогли работать не менее 30 лет. По словам Кондратьева, зачастую такой сектор «захватывает» город — в пример он привел улицу Уральскую.

Первышов, в свою очередь, подытожил, что на настоящий момент проект генплана Краснодара, в который может быть включен промышленный сектор, находится «на финишной прямой».

«Работа идет максимально открыто, разработчики действительно постоянно общаются с горожанами, проводят встречи. В результате, большое количество замечаний и предложений горожан вошли в проект», — отметил он.

Помимо этого, на заседании обсудили развитие новых общественных пространств, наряду с уже существующей Красной. Новые зоны предложили создать в поселке Знаменском, в районе «Баскет-Холла», аэропорта и около стадиона ФК «Краснодар».

Планируется, что проект генплана завершат к концу этого года. В начале следующего года на публичных обсуждениях общественные эксперты и жители города смогут внести предложения. После этого проект отправят на согласование в ведомства.



Как ранее писали Юга.ру, в Краснодаре в 2020 году появятся две новые школы в районе Западного обхода.