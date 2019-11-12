На Кубани в аварии пострадали женщина и двое детей

Авария произошла на 145-м км дороги Краснодар — Кропоткин в 1:00. 37-летняя женщина, которая была за рулем Lada Priora, не справилась с управлением и съехала с дороги. После этого легковушка перевернулась.

В результате ДТП пострадали водитель и двое детей 15 и 16 лет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в пресс-службе ОГИБДД ОМВД России по Кавказскому району Краснодарского края.



Как ранее писали Юга.ру, в Новороссийске 7 ноября перевернулась маршрутка после столкновения с КамАЗом, в результате пострадали четыре человека. В Темрюкском районе 2 ноября в результате ДТП опрокинулась скорая помощь.