В Сочи начали сносить незаконный дом с одним лишним этажом

В Адлерском районе Сочи в ноябре приступили к сносу еще одного дома, построенного незаконно

Капитальное четырехэтажное здание с цокольным этажом на улице Нижнеимеретинской во время проверки нашли в прошлом году. При этом собственник получал разрешение на строительство жилого дома максимум в три этажа. Администрация города подала иск о сносе, а позже Адлерский районный суд признал объект самовольным и вынес постановление о демонтаже здания, сообщили в пресс-службe администрации Краснодарского края.

Собственник сносит дом за свой счет, иначе у него могли забрать земельный участок.

Как сообщали Юга.ру, в Адлерском районе Сочи в ноябре начали сносить многоквартирную пятиэтажку. В октябре собственников двух домов в Сочи обязали снести лишние этажи, которые не предполагались в первоначальном проекте зданий. Кроме того, на курорте в середине осени начался демонтаж больших домов в Красной Поляне и в центре города.