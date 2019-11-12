В Сочи начали сносить незаконный дом с одним лишним этажом
В Адлерском районе Сочи в ноябре приступили к сносу еще одного дома, построенного незаконно
Капитальное четырехэтажное здание с цокольным этажом на улице Нижнеимеретинской во время проверки нашли в прошлом году. При этом собственник получал разрешение на строительство жилого дома максимум в три этажа. Администрация города подала иск о сносе, а позже Адлерский районный суд признал объект самовольным и вынес постановление о демонтаже здания, сообщили в пресс-службe администрации Краснодарского края.
Собственник сносит дом за свой счет, иначе у него могли забрать земельный участок.
Как сообщали Юга.ру, в Адлерском районе Сочи в ноябре начали сносить многоквартирную пятиэтажку. В октябре собственников двух домов в Сочи обязали снести лишние этажи, которые не предполагались в первоначальном проекте зданий. Кроме того, на курорте в середине осени начался демонтаж больших домов в Красной Поляне и в центре города.
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