В Адыгее ликвидируют очаг бруцеллеза крупного рогатого скота
В Шовгеновском районе Адыгеи с 9 ноября проводят мероприятия по предотвращению и ликвидации очага заболевания животными бруцеллезом
Очаг бруцеллеза нашли при проведении плановых диагностических исследований среди поголовья скота одного из крестьянско-фермерских хозяйств Шовгеновского района, сообщили порталу Юга.ру в управлении ветеринарии Адыгеи. По словам собеседника, заболевание подтвердили проведенной в краснодарской лаборатории экспертизой. После получения заключения специалисты решат вопрос о ликвидации зараженного поголовья крупного рогатого скота (КРС).
«Всего в хозяйстве более 100 голов крупного рогатого скота, есть и другие животные. Все они будут дважды обследоваться. Только после ликвидации очага бруцеллеза и повторной экспертизы будет решаться вопрос о снятии карантина», — рассказали в управлении ветеринарии Адыгеи.
Сейчас государственная ветеринарная служба Шовгеновского района и территориальный отдел управления Роспотребнадзора обследуют всех работников, соприкасавшихся с животными и молоком. Специалисты уточнили, что причиной возникновения заболевания могло стать несогласованное приобретение инфицированных животных.
Бруцеллез — общее для человека и животных, хронически протекающее инфекционное заболевание. Основным источником инфекции для людей являются больные бруцеллезом домашние животные (овцы, козы, коровы, свиньи).
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