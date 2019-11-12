В Краснодаре на Яблоновском мосту снова снесли ограничительные рамки

Вечером 11 ноября в соцсетях появилась фотография со снесенной рамой. Автор снимка рассказал, что водитель снес последнюю ограничительную раму, которая находится на краснодарской стороне. Позже пресс-служба администрации города в своем телеграм-канале подтвердила эту информацию.

Напомним, Яблоновский мост 12 июля навсегда закрыли для грузовиков и пассажирских автобусов. Тогда власти рассказали, что нагрузки от тяжелого транспорта могут привести к полной остановке движения по мосту. В то же время на подъездах к путепроводу установили верхние перекладины габаритных рам, но через день их снесли.

Второй раз рамы поставили в ночь на 3 ноября, за несколько десятков метров перед мостом появились сигнальные предохранители, предназначенные для предупреждения водителей о том, что машина не «впишется» в раму. Однако через несколько часов после установки предупреждающие конструкции сломали. Спустя несколько дней «Газель» снесла оставшиеся рамы со стороны Адыгеи, это попало на видео.