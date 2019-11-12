В Краснодаре отрегулируют светофоры возле Ботанического сада

В Краснодаре на перекрестке Красных Партизан и Академика Трубилина 12 ноября отрегулируют светофоры

Светофоры настроят так, чтобы перекресток стал более безопасным для пешеходов. Движение машин, поворачивающих налево, будут регулировать «стрелки». Чтобы ввести новую схему, на перекрестке отключат светофоры с 10:00 до 15:00 во вторник, 12 ноября.

«Мы изменяем организацию дорожного движения на этом участке, чтобы снизить уровень аварийности. Сейчас автотранспорт, поворачивающий налево, движется одновременно с пешеходами, которые пересекают перекресток. Водители должны уступать им дорогу. Мы вводим другую схему: пешеходы будут переходить по сигналу светофора, а водители —дожидаться, когда погаснет сигнал для пешеходов, и загорится «стрелка» левого поворота», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Он отметил, что таким образом планируется создать условия для бесконфликтного движения на загруженном перекрестке.

На время работ по установке двух дополнительных секций светофоров организацию движения транспорта и пешеходов отрегулируют сотрудники ГИБДД УМВД России по Краснодару, уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.