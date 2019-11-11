Экс-полицейского из Сочи объявили в международный розыск

Хавдок проходит обвиняемым по двум эпизодам ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Басманный суд Москвы заочно заключил его под стражу. Экс-полицейский скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, Хавдок занимал должность следователя следственного управления УВД по Сочи. Однако в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили порталу Юга.ру, что Хавдок работал оперуполномоченным УВД по Сочи и был уволен по отрицательным мотивам в начале 2018 года.

Подробности уголовного дела против Хавдока не сообщаются, его расследует Главное следственное управление СКР по Москве. На сайте Басманного суда упоминаются еще два уголовных дела в отношении Руслана Хавдока: по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (Особо крупное мошенничество). Данные дел в суде не комментируют.