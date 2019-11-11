Краснодарцев научат писать и читать по Брайлю в рамках акции «Помоги мне увидеть»

Краснодарский край

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В Краснодаре 13 ноября впервые пройдет акция «Помоги мне увидеть этот мир», приуроченная к Международному дню слепых

Мероприятие пройдет в Чистяковской роще и начнется в 12:00. Его проведет Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени Чехова.

В рамках акции состоится мастер-класс по обучению письму рельефно-точечным шрифтом, где можно будет познакомиться с особенностями чтения по системе Брайля.

На второй площадке пройдет психологический тренинг. Все желающие с завязанными глазами смогут пройти непростой маршрут в сопровождении поводыря и преодолеть небольшое расстояние без посторонней помощи, нащупывая дорогу тростью. Также можно будет научиться игре в шашки и шахматы на специальной доске, где обычные белые клетки выпуклые. Также пройдут показательные выступления собак-проводников.

«Программы позволят не просто взглянуть на мир в новом ракурсе, но и ощутить на себе, что чувствует человек, вынужденный перемещаться вслепую», — отметили в краевом министерстве культуры.

В ведомстве отметили, что приуроченные к Международному дню слепых мероприятия состоятся и в других филиалах библиотеки — в Тихорецке, Армавире, Ейске, Лабинске, Новороссийске и Геленджике.

Международный день слепых был учрежден Всемирной организацией здравоохранения 13 ноября в честь дня рождения французского педагога Валентина Гаюи — создателя первых учебных заведений для слепых.

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