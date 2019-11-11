До конца года в Краснодаре планируют сдать 10 проблемных жилых комплексов

Краснодарский край

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Мэр Краснодара Евгений Первышов на совещании 11 ноября сообщил, что к концу 2019 года в городе планируют сдать в эксплуатацию десять проблемных жилых комплексов

С начала года в Краснодаре сдали 23 проблемных объекта — это около 5 тыс. 840 квартир. Планируется, что к Новому году квартиры получат 2 тыс. 592 человека.

«Достройка проблемных домов — большая серьезная задача, которую мы решаем вместе с администрацией Краснодарского края, прокуратурой, межведомственной комиссией. По всем объектам проработан механизм достройки», — отметил Первышов.

Он добавил, что ситуация меняется к лучшему после ряда изменений в краевом законодательстве и помощи на федеральном уровне.

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Так, до конца года планируют сдать в эксплуатацию следующие объекты: 

  • СК Счастье» на улице Домбайской, 10;
  • 3 литера «Габион» на улице Парусной, 10;
  • корпус 2.3 «Форт Карасун» на улице Сормовской, 208;
  • литер 3, квартал № 5 «Европа Девелопмент»;
  • «Союз» на улице 2-й Целиноградской, 1/1 в поселке Березовом;
  • литеры 3 и 4 «РСК» на улице Комарова, 21;
  • литер 16.2 «Кубанькапстрой» на улице Снесарева, 10;
  • литер 2 «ВСВ-Гидрострой» на улице Мачуги, 6/2.

Кроме того, в администрации края уже одобрили заявки на получение субсидий для достройки пяти проблемных ЖК, находящихся в высокой стадии готовности. Для этого им выделят деньги из муниципального бюджета — это обязательное требование для краевой субсидии.

Также решается вопрос о возможности достройки десяти других объектов за счет федерального Фонда защиты прав дольщиков. Их список опубликован на сайте мэрии.

В пресс-службе администрации Краснодара отметили, что в 2017 году в столице Кубани сдали в эксплуатацию 19 проблемных многоквартирных домов, в 2018-м достроили 91 жилой дом.

Евгений Первышов Краснодар Обманутые дольщики Строительство

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