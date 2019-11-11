До конца года в Краснодаре планируют сдать 10 проблемных жилых комплексов

Мэр Краснодара Евгений Первышов на совещании 11 ноября сообщил, что к концу 2019 года в городе планируют сдать в эксплуатацию десять проблемных жилых комплексов

С начала года в Краснодаре сдали 23 проблемных объекта — это около 5 тыс. 840 квартир. Планируется, что к Новому году квартиры получат 2 тыс. 592 человека.

«Достройка проблемных домов — большая серьезная задача, которую мы решаем вместе с администрацией Краснодарского края, прокуратурой, межведомственной комиссией. По всем объектам проработан механизм достройки», — отметил Первышов.

Он добавил, что ситуация меняется к лучшему после ряда изменений в краевом законодательстве и помощи на федеральном уровне.