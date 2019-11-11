До конца года в Краснодаре планируют сдать 10 проблемных жилых комплексов
Мэр Краснодара Евгений Первышов на совещании 11 ноября сообщил, что к концу 2019 года в городе планируют сдать в эксплуатацию десять проблемных жилых комплексов
С начала года в Краснодаре сдали 23 проблемных объекта — это около 5 тыс. 840 квартир. Планируется, что к Новому году квартиры получат 2 тыс. 592 человека.
«Достройка проблемных домов — большая серьезная задача, которую мы решаем вместе с администрацией Краснодарского края, прокуратурой, межведомственной комиссией. По всем объектам проработан механизм достройки», — отметил Первышов.
Он добавил, что ситуация меняется к лучшему после ряда изменений в краевом законодательстве и помощи на федеральном уровне.
Так, до конца года планируют сдать в эксплуатацию следующие объекты:
- СК Счастье» на улице Домбайской, 10;
- 3 литера «Габион» на улице Парусной, 10;
- корпус 2.3 «Форт Карасун» на улице Сормовской, 208;
- литер 3, квартал № 5 «Европа Девелопмент»;
- «Союз» на улице 2-й Целиноградской, 1/1 в поселке Березовом;
- литеры 3 и 4 «РСК» на улице Комарова, 21;
- литер 16.2 «Кубанькапстрой» на улице Снесарева, 10;
- литер 2 «ВСВ-Гидрострой» на улице Мачуги, 6/2.
Кроме того, в администрации края уже одобрили заявки на получение субсидий для достройки пяти проблемных ЖК, находящихся в высокой стадии готовности. Для этого им выделят деньги из муниципального бюджета — это обязательное требование для краевой субсидии.
Также решается вопрос о возможности достройки десяти других объектов за счет федерального Фонда защиты прав дольщиков. Их список опубликован на сайте мэрии.
В пресс-службе администрации Краснодара отметили, что в 2017 году в столице Кубани сдали в эксплуатацию 19 проблемных многоквартирных домов, в 2018-м достроили 91 жилой дом.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.