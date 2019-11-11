На рынке станицы Елизаветинской построят еще 14 павильонов

На рынке в станице Елизаветинской в пригороде Краснодара построят дополнительные павильоны для круглогодичной ярмарки

Жители станицы на приеме у мэра Краснодара Евгения Первышова рассказали, что на рынке на улице Степной не хватает оборудованных торговых мест, и попросили построить дополнительные павильоны.

«Эту задачу с жителями Елизаветинской мы уже обсуждали — земельный участок выделен, строительные работы должны стартовать в начале ноября», — ответил Первышов.

На территории рынка возведут 14 торговых павильонов, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.