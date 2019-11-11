На рынке станицы Елизаветинской построят еще 14 павильонов

Краснодарский край

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На рынке в станице Елизаветинской в пригороде Краснодара построят дополнительные павильоны для круглогодичной ярмарки

Жители станицы на приеме у мэра Краснодара Евгения Первышова рассказали, что на рынке на улице Степной не хватает оборудованных торговых мест, и попросили построить дополнительные павильоны.

«Эту задачу с жителями Елизаветинской мы уже обсуждали — земельный участок выделен, строительные работы должны стартовать в начале ноября», — ответил Первышов.

На территории рынка возведут 14 торговых павильонов, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

«Сделано на Кубани»:

Напомним, в мае в Краснодарском крае началась реконструкция девяти рынков и ярмарок в восьми муниципалитетах, в том числе в столице Кубани. На это планировалось потратить 20 млн рублей. Всего в регионе работают 30 рынков, более 800 ярмарок и около 50 торговых комплексов формата рыночно-ярмарочной деятельности.

Как писали Юга.ру, в Анапе на Восточном рынке решили снести незаконные ларьки и построить новые.

Евгений Первышов Краснодар Строительство Торговля Ярмарки

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