На рынке станицы Елизаветинской построят еще 14 павильонов
На рынке в станице Елизаветинской в пригороде Краснодара построят дополнительные павильоны для круглогодичной ярмарки
Жители станицы на приеме у мэра Краснодара Евгения Первышова рассказали, что на рынке на улице Степной не хватает оборудованных торговых мест, и попросили построить дополнительные павильоны.
«Эту задачу с жителями Елизаветинской мы уже обсуждали — земельный участок выделен, строительные работы должны стартовать в начале ноября», — ответил Первышов.
На территории рынка возведут 14 торговых павильонов, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
«Сделано на Кубани»:
Напомним, в мае в Краснодарском крае началась реконструкция девяти рынков и ярмарок в восьми муниципалитетах, в том числе в столице Кубани. На это планировалось потратить 20 млн рублей. Всего в регионе работают 30 рынков, более 800 ярмарок и около 50 торговых комплексов формата рыночно-ярмарочной деятельности.
Как писали Юга.ру, в Анапе на Восточном рынке решили снести незаконные ларьки и построить новые.
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