В Кавказском заповеднике закрыли все летние маршруты

Краснодарский край

Распечатать

В Кавказском биосферном заповеднике 11 ноября завершился туристический сезон из-за похолодания

Все летние эколого-туристические маршруты 11 ноября закрыли до следующего года. Это случилось из-за понижения среднесуточной температуры и начавшегося процесса формирования снежного покрова на горных перевалах. Маршруты для туристов стали небезопасными, сообщили в пресс-службе заповедника.

Однако это не относится к маршрутам № 30А «Через горы к Черному морю, через приют Фишт» и № 30Б «К морю через приют Фишт». Участок от КПП «Лагонаки» до 2-й смотровой площадки работает круглогодично.

Смотрите на Курортах Юга.ру:

В пресс-службе заповедника напомнили, что летний туристический сезон на большинстве маршрутов Кавказского заповедника стартовал в середине июня. По предварительным данным, за четыре с половиной месяца турмаршруты Кавказского заповедника посетили 160 тыс. человек, как и в 2018 году.

Напомним, ранее в Кавказском заповеднике из-за похолодания закрыли маршрут к Имеретинским озерам.

Заповедники Курорты и туризм отдых пешие походы Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Синоптики прогнозируют усиление ветра и небольшое похолодание на Кубани
На Кубани все еще горит почти 90 га леса
В горах Сочи пенсионер трое суток не мог найти дорогу домой
Курсантки Краснодарского авиаучилища начали учиться летать на истребителях
В Кавказском заповеднике закрыли все летние маршруты
Отравившихся школьников начали выписывать из больниц Кубани

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале