В Кавказском заповеднике закрыли все летние маршруты

Все летние эколого-туристические маршруты 11 ноября закрыли до следующего года. Это случилось из-за понижения среднесуточной температуры и начавшегося процесса формирования снежного покрова на горных перевалах. Маршруты для туристов стали небезопасными, сообщили в пресс-службе заповедника.

Однако это не относится к маршрутам № 30А «Через горы к Черному морю, через приют Фишт» и № 30Б «К морю через приют Фишт». Участок от КПП «Лагонаки» до 2-й смотровой площадки работает круглогодично.