В Кавказском заповеднике закрыли все летние маршруты
В Кавказском биосферном заповеднике 11 ноября завершился туристический сезон из-за похолодания
Все летние эколого-туристические маршруты 11 ноября закрыли до следующего года. Это случилось из-за понижения среднесуточной температуры и начавшегося процесса формирования снежного покрова на горных перевалах. Маршруты для туристов стали небезопасными, сообщили в пресс-службе заповедника.
Однако это не относится к маршрутам № 30А «Через горы к Черному морю, через приют Фишт» и № 30Б «К морю через приют Фишт». Участок от КПП «Лагонаки» до 2-й смотровой площадки работает круглогодично.
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В пресс-службе заповедника напомнили, что летний туристический сезон на большинстве маршрутов Кавказского заповедника стартовал в середине июня. По предварительным данным, за четыре с половиной месяца турмаршруты Кавказского заповедника посетили 160 тыс. человек, как и в 2018 году.
Напомним, ранее в Кавказском заповеднике из-за похолодания закрыли маршрут к Имеретинским озерам.
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