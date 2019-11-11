Синоптики прогнозируют усиление ветра и небольшое похолодание на Кубани
Кубанские метеорологи рассказали, какую погоду ждать жителям края в начале недели — с 12 по 14 ноября
По данным краевого гидрометцентра, 12 ноября на Кубани сохранится солнечная погода. Ночью воздух остынет до 3-8 °С, местами похолодает до 0-5 °С. Днем ожтдается 14-19 °С, местами до 22 °С, на Черноморском побережье — до 23 °С. Скорость ветра — 5-10 м/с, порывы могут достигать 8-13 м/с, на побережье возможно усиление до 12-14 м/с.
В Краснодаре во вторник ожидается сухая погода, в низинах и у водоемов туман. Ночью столбики термометров опустятся до 3-5 °С, днем будет 18-20 °С. Ветер 5-10 м/с.
13 и 14 ноября в крае осадков не ожидается. Ночные температуры — 3-8 °С, в восточной части края — -1...+4 °С, на Черноморском побережье — 8-13 °С. Днем воздух прогреется до 14-19 °С, местами до 22 °С. Порывы ветра усилятся до 13-18 м/с, на побережье — до 15-20 м/с.
Температура морской воды в районе Анапы и Новороссийска составит 16‑17 °C, в Сочи — 18 °C, в Ейске — 11 °C.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре 13 ноября дневная температура воздуха сохранится на отметках в 19‑20 °С, а 14 ноября произойдет небольшое похолодание — до 16 °С. До конца недели ожидается постепенный спад до 13 °С, при этом в краевом центре сохранится солнечная погода.
Как писали Юга.ру, 7 ноября северный антициклон принес похолодание в регионы России, однако синоптики пообещали, что в ближайшее время Кубани оно не коснется.
Напомним, с 4 ноября в Краснодарком крае пытаются потушить лесные пожары, за неделю огонь прошел около 109 га. Спасатели и волонтеры продолжают бороться с пламенем. По данным на 11 ноября, горит 90 га леса, ситуацию усугубляет сухая погода.
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