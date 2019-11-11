«Билайн» стал лидером по темпам развития 4G в РФ

Согласно отчету Роскомнадзора , прирост составил 44% по сравнению с тем же периодом прошлого года. За последние 1,5 года «Билайн» более чем в 2 раза увеличил число базовых станций, поддерживающих все современные технологии связи — в том числе LTE и LTE-Advanced.

В Краснодарском крае за год с сентября 2018 по сентябрь 2019 года 4G-сеть увеличилась на 43%. Оборудование 4G работает на 89% сети. Кроме установки новых базовых станций компания модернизирует сеть. Модернизация завершена в 25 филиалах и продолжается на 52-х. Это позволило увеличить среднюю скорость мобильного интернета на 30%.

В связи с развитием 4G-сети клиенты стали чаще использовать скоростной мобильный интернет. В крае потребление 4G-трафика абонентами «Билайн» за год увеличилось на 78%. В среднем житель региона использует 10,4 ГБ в месяц.