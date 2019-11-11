«Билайн» стал лидером по темпам развития 4G в РФ
В третьем квартале 2019 года «Билайн» лидирует по расширению 4G-сетей среди операторов РФ
Согласно отчету Роскомнадзора, прирост составил 44% по сравнению с тем же периодом прошлого года. За последние 1,5 года «Билайн» более чем в 2 раза увеличил число базовых станций, поддерживающих все современные технологии связи — в том числе LTE и LTE-Advanced.
Как перестать бояться станций сотовой связи:
В Краснодарском крае за год с сентября 2018 по сентябрь 2019 года 4G-сеть увеличилась на 43%. Оборудование 4G работает на 89% сети. Кроме установки новых базовых станций компания модернизирует сеть. Модернизация завершена в 25 филиалах и продолжается на 52-х. Это позволило увеличить среднюю скорость мобильного интернета на 30%.
В связи с развитием 4G-сети клиенты стали чаще использовать скоростной мобильный интернет. В крае потребление 4G-трафика абонентами «Билайн» за год увеличилось на 78%. В среднем житель региона использует 10,4 ГБ в месяц.
«Билайн» готовит внедрение 5G-связи: в Москве на всей сети активированы стандарты NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) и LTE Cat-M, в которых могут работать миллионы умных устройств и доступен интернет вещей. В пилотной 5G-зоне, открытой осенью в Лужниках, тестируется сеть нового поколения, и максимальная скорость на одно устройство достигает 3,3 Гбит/сек.
«Билайн развивает сеть постоянно, но за последние два года появление базовых станций 4G значительно ускорилось. Клиенты используют больше новых сервисов, и модернизация сети 4G превентивно готовит инфраструктуру к дальнейшему росту трафика», — прокомментировал исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» Мартин Шкоп.
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