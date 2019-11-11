В Адыгее в 2019 году увеличили бюджет на бесплатную ортопедическую обувь для детей

В Адыгее около 430 детей до конца 2019 года смогут бесплатно получить ортопедическую обувь

Это почти в два раза больше, чем в прошлом году, сообщили порталу Юга.ру в министерстве труда и соцразвития Адыгеи. Увеличить охват детей, нуждающихся в ортопедической обуви, удалось благодаря дополнительному финансированию из республиканского бюджета и экономии средств в результате конкурсных процедур.

Уже выдано 297 пар обуви и 10 корсетов для осанки. На это потратили 1 млн 270 тыс. рублей. Кроме того, в ноябре дополнительно из республиканского бюджета выделили 650 тыс. рублей. Планируется, что обувь получат еще более 130 детей, корсеты — еще 9 детей.

«Это региональная мера поддержки, она оказывается на основе регионального закона № 278 для профилактики ортопедических заболеваний у детей и выполнения поручений главы Адыгеи Мурата Кумпилова по развитию здоровьесберегающих технологий в республике. Дети-инвалиды получают необходимую поддержку из федерального бюджета. В этом случае речь идет о помощи детям, которые не включены в данную категорию, поскольку своевременно предоставляемые ортопедические изделия помогают детям в дальнейшем избежать ухудшения состояния здоровья и предотвратить наступление инвалидности», — рассказали в министерстве труда и социальной защиты населения Адыгеи.

Услуга по обеспечению ортопедической обувью в 2019 году предоставляется в салоне ортопедических и медицинских изделий «Виктория» по адресу: Майкоп, улица Пролетарская, д. 244. Телефон: 8 (918) 226-16-87.

Для получения ортопедической обуви получатель должен представить направление на оказание протезно-ортопедической помощи, выданное ГКУ Адыгеи «Центр труда и социальной защиты населения» на основании заключения ортопеда.