За выходные в Адыгее три человека погибли в ДТП

В Адыгее 9 и 10 ноября произошло четыре ДТП, в которых три человека погибли и четверо пострадали

В пресс-службе МВД по Адыгее порталу Юга.ру рассказали, что первое летальное ДТП произошло 9 ноября в 18:10 на трассе возле Адыгейска. Там 34-летний житель поселка Яблоновского за рулем иномарки выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. От удара он погиб.

Еще две смертельные аварии случились 10 ноября. Около 16:00 житель Калмыкии в Майкопском районе не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево, от чего он погиб на месте. Также на южном подъезде к Краснодару житель Кубани насмерть сбил 60-летнюю жительницу Яблоновского, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

За два дня сотрудники ГИБДД задержали 13 водителей, которые управляли машиной в состоянии алкогольного опьянения. Всего в республике в выходные выявили 319 нарушений ПДД.