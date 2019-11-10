Летевший в Сочи самолет вынужденно сел в Самаре из-за электронной сигареты
В Самаре утром 10 ноября вынужденно приземлился самолет Челябинск — Сочи
Самолет Boeing 737 авиакомпании «Победа» вынужденно сел в международном аэропорту «Курумоч», однако уже в 5:55 рейс вылетел в Сочи. Причиной посадки стало курение электронной сигареты в туалете. Транспортная прокуратура высадила из самолета 31-летнюю женщину, написал «Интерфакс».
Напомним, 10 сентября в аэропорту Краснодара вынужденно приземлился самолет, летевший из Москвы в Анталью. Предварительно, причиной посадки стал отказ радиосвязи. В середине августа из-за загоревшегося двигателя пилот посадил в кукурузном поле самолет, летевший из Москвы в Симферополь.
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