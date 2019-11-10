Три человека погибли при пожаре в Анапе

Краснодарский край

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В Анапе следователи проводят проверку по факту смерти трех мужчин 10 ноября

По предварительным данным, утром один из соседей заметил возгорание хозпостройки на улице Привокзальной на хуторе Нижняя Гостагайка и вызвал пожарных. Когда огонь потушили, спасатели нашли в бытовке тела трех мужчин. Предположительно, пожар начался из-за неисправности электроприбора.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские и пожаротехнические экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и точные причины пожара, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, ранним утром 1 ноября в Кошехабльском районе Адыгеи произошел пожар в частном доме, в результате которого погибла четырехлетняя девочка.

Анапа МЧС Пожары Следственный комитет смерть

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