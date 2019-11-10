В Краснодаре прочистили более 27 км ливневой канализации

Специализированная муниципальная служба с начала своей работы расчистила от грязи и ила более 27 км коллекторов разного диаметра — от 200 до 800 мм, а также 1 тыс. 342 дождеприемных колодцев. Работы провели уже по 174 адресам.

«В конце октября — начале ноября мы серьезно продвинулись в расчистке сетей ливневой канализации в центре города, в Юбилейном и Комсомольском микрорайонах, в хуторе Ленина. Выезжаем туда, откуда поступают заявки жителей. Приводим в порядок коллекторы и дождеприемные колодцы. Погода позволяет сделать это заранее, до выпадения обильных осадков», — рассказал руководитель муниципальной службы по содержанию ливневого хозяйства Валерий Шапкун.

С 28 октября по 8 ноября очистили участки сетей по адресам: