В Краснодаре прочистили более 27 км ливневой канализации
В Краснодаре специалисты расчистили сети ливневой канализации по 174 адресам
Специализированная муниципальная служба с начала своей работы расчистила от грязи и ила более 27 км коллекторов разного диаметра — от 200 до 800 мм, а также 1 тыс. 342 дождеприемных колодцев. Работы провели уже по 174 адресам.
«В конце октября — начале ноября мы серьезно продвинулись в расчистке сетей ливневой канализации в центре города, в Юбилейном и Комсомольском микрорайонах, в хуторе Ленина. Выезжаем туда, откуда поступают заявки жителей. Приводим в порядок коллекторы и дождеприемные колодцы. Погода позволяет сделать это заранее, до выпадения обильных осадков», — рассказал руководитель муниципальной службы по содержанию ливневого хозяйства Валерий Шапкун.
С 28 октября по 8 ноября очистили участки сетей по адресам:
- улица Каляева (на участках Калинина — Минская, Северная — Минская);
- улица Колхозная, 26, Колхозная, 62 (в районе Клинической);
- улица Черкасская, 57;
- улица Минская (на участке Каляева — Чекистов);
- улица Бульварное кольцо, 18;
- проезд 1-й Колхозный (на участке Колхозная — переулок Колхозный);
- улица Серова, 22 — Садовая, 221;
- улица Садовая (на участке Украинская — Серова);
- улица Наримановская, 18;
- улица Лавочкина, 3–7;
- улица Ставропольская (на участке Старокубанская — Димитрова);
- улица Дмитриевская дамба (на участке Суворова — Садовая);
- улица Коммунаров (в районе пересечения с Новокузнечной, Длинной, Чапаева, Ленина, Советской);
- улица Кузнечная — Красноармейская;
- улица Кирова — Пашковская;
- улица Мачуги (в районе пересечения с Игнатова; в районе монумента «Человек — созидатель»);
- улица Мачуги, 38;
- улица Академическая, 20, 44;
- улица Гражданская — Юннатов;
- улица Восточно-Кругликовская, 70 — 86;
- улица 40-летия Победы, 129 — 131
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Напомним, службу по содержанию сетей ливневой канализации создали в июне по поручению главы города Евгения Первышова. В составе — 6 единиц спецтехники (илососные, гидродинамические, комбинированные поливомоечные автомобили) и четыре бригады специалистов.
Всего в этом году планируется расчистить около 80 км ливневки, в течение полутора-двух лет привести в порядок всю сеть ливневой канализации краевого центра, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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