В Краснодаре прочистили более 27 км ливневой канализации

Краснодарский край

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В Краснодаре специалисты расчистили сети ливневой канализации по 174 адресам

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Специализированная муниципальная служба с начала своей работы расчистила от грязи и ила более 27 км коллекторов разного диаметра — от 200 до 800 мм, а также 1 тыс. 342 дождеприемных колодцев. Работы провели уже по 174 адресам.

«В конце октября — начале ноября мы серьезно продвинулись в расчистке сетей ливневой канализации в центре города, в Юбилейном и Комсомольском микрорайонах, в хуторе Ленина. Выезжаем туда, откуда поступают заявки жителей. Приводим в порядок коллекторы и дождеприемные колодцы. Погода позволяет сделать это заранее, до выпадения обильных осадков», — рассказал руководитель муниципальной службы по содержанию ливневого хозяйства Валерий Шапкун.

С 28 октября по 8 ноября очистили участки сетей по адресам:

Список улиц
  • улица Каляева (на участках Калинина — Минская, Северная — Минская);
  • улица Колхозная, 26, Колхозная, 62 (в районе Клинической);
  • улица Черкасская, 57;
  • улица Минская (на участке Каляева — Чекистов);
  • улица Бульварное кольцо, 18;
  • проезд 1-й Колхозный (на участке Колхозная — переулок Колхозный);
  • улица Серова, 22 — Садовая, 221;
  • улица Садовая (на участке Украинская — Серова);
  • улица Наримановская, 18;
  • улица Лавочкина, 3–7;
  • улица Ставропольская (на участке Старокубанская — Димитрова);
  • улица Дмитриевская дамба (на участке Суворова — Садовая);
  • улица Коммунаров (в районе пересечения с Новокузнечной, Длинной, Чапаева, Ленина, Советской);
  • улица Кузнечная — Красноармейская;
  • улица Кирова — Пашковская;
  • улица Мачуги (в районе пересечения с Игнатова; в районе монумента «Человек — созидатель»);
  • улица Мачуги, 38;
  • улица Академическая, 20, 44;
  • улица Гражданская — Юннатов;
  • улица Восточно-Кругликовская, 70 — 86;
  • улица 40-летия Победы, 129 — 131

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Напомним, службу по содержанию сетей ливневой канализации создали в июне по поручению главы города Евгения Первышова. В составе — 6 единиц спецтехники (илососные, гидродинамические, комбинированные поливомоечные автомобили) и четыре бригады специалистов.

Всего в этом году планируется расчистить около 80 км ливневки, в течение полутора-двух лет привести в порядок всю сеть ливневой канализации краевого центра, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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