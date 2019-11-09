В управлении культуры Сочи прошли обыски — СМИ

Краснодарский край

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Силовики провели обыски и изъяли документы по КЗ «Фестивальный» в управлении культуры Сочи

Обыски прошли 7 ноября. Представители силовых структур изъяли около десяти крупных контрактов, заключенных между сочинским концертным залом «Фестивальный» и гастролирующими в этом году артистами. В документах прописаны суммы гонораров, стоимость аренды зала и райдеры исполнителей, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало. Телефон директора зала Андрея Безроднова оказался недоступен.

Как писали Юга.ру, в октябре обыски прошли в самом «Фестивальном». Директор КЗ тогда уточнил, что силовики изъяли бумаги за 2017-2019 годы, не дав пояснений.

Напомним, в июле 2018 года стало известно, что предыдущий директор концертного зала Евгений Паснюк находится под арестом. Бывшего начальника управления молодежной политики администрации Сочи Безроднова назначили директором концертного зала в январе.

Концерты Сочи

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