В Краснодаре трамваи 2 и 4 временно не будут ходить на Индустриальную по вечерам

Краснодарский край

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В Краснодаре с 11 по 14 октября временно изменится схема движения трамваев № 2 и № 4

Трамваи будут двигаться по измененному маршруту в вечернее время.

«Это связано с капитальным ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Захарова и Станкостроительной», — пояснили в пресс-службе мэрии города.

Так, после 22:00 трамвай № 2 «Ул. Декабристов — ул. Индустриальная» проследует от конечной на Декабристов до ж/д вокзала «Краснодар-I», а затем — в Западное депо. По стандартному маршруту последние вагоны отправятся: от Декабристов — в 21:36, от Индустриальной — в 22:18.

После 21:40 трамваи № 4 «Комсомольский микрорайон — ул. Индустриальная» от конечной на КМР до Кооперативного рынка будут двигаться по стандартному маршруту, далее — по Коммунаров, Офицерской, Колхозной до остановки «Ул. им. 40-летия Победы». Обратно вагоны проследуют в Восточное депо. Время отправления последних вагонов по стандартному маршруту: от Комсомольского микрорайона — в 21:19, от Индустриальной — в 22:19.

Краснодар Общественный транспорт Трамвай

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