Гостям «Сочи Парка» бесплатно раздадут 15 тыс. тыкв после дня рождения Бабы-Яги

По случаю осеннего тематического праздника для украшения территории и создания фотозон было использовано более 15 тыс. настоящих тыкв. Теперь оранжевые плоды разных форм и размеров смогут забрать с собой все желающие посетители парка.

Праздник в честь Бабы-Яги продлится до 10 ноября. До этого дня «Сочи Парк» будет открыт с 11:00 до 21:00, а с 13 ноября стартуют прогулочные дни, когда экстремальные аттракционы перейдут на другой график работы. Подробное расписание работы парка можно найти на сайте sochipark.ru. Напомним, что для гостей отеля-замка «Богатырь», который находится на территории «Сочи Парка», вход свободный.