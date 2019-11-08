Гостям «Сочи Парка» бесплатно раздадут 15 тыс. тыкв после дня рождения Бабы-Яги
В первом тематическом парке России «Сочи Парке» 9 и 10 ноября проведут последние выходные празднования дня рождения Бабы-Яги
По случаю осеннего тематического праздника для украшения территории и создания фотозон было использовано более 15 тыс. настоящих тыкв. Теперь оранжевые плоды разных форм и размеров смогут забрать с собой все желающие посетители парка.
Праздник в честь Бабы-Яги продлится до 10 ноября. До этого дня «Сочи Парк» будет открыт с 11:00 до 21:00, а с 13 ноября стартуют прогулочные дни, когда экстремальные аттракционы перейдут на другой график работы. Подробное расписание работы парка можно найти на сайте sochipark.ru. Напомним, что для гостей отеля-замка «Богатырь», который находится на территории «Сочи Парка», вход свободный.
Как сообщали Юга.ру, в конце сентября «Сочи Парк» в пятый раз признали лучшим парком развлечений России и удостоили приза международного конкурса «Хрустальное колесо — 2019».
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