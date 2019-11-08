Скидки на еду, такси и технику. Сбербанк раздаст подарки клиентам в «Зеленый день»

Сбербанк 11 и 12 ноября проведет акцию скидок и подарков «Зеленый день», в которой смогут принять участие все жители России

Акция приурочена ко дню рождения Сбербанка: 12 ноября компании исполнится 178 лет. 8 ноября на состоявшейся в Краснодаре пресс-конференции анонсировали приуроченные к этой дате скидки и подарки для клиентов. Впервые «Зеленый день» провели в 2018 году, тогда в нем приняли участие 2,5 млн человек. Теперь акция станет традиционной. Клиенты Сбербанка получат скидки, бонусы и преимущества от «дочек» и партнеров компании.

«В этот день мы предлагаем клиентам окунуться во всю экосистему “Сбербанка” и прочувствовать, что мы не только финансовая организация, но и корпорация, которая предлагает огромное количество услуг», — отметила управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко. Участники «Зеленого дня» получат выгодные предложения от банка и от компаний экосистемы «Сбер»: Okko, «Беру», «Ситимобил», «СберМаркет», Delivery Club, DocDoc, «Яндекс.Деньги» и других. Некоторые сервисы, например, «Сбер.Food», сейчас работают только на территории Краснодара. Также жители города и края смогут воспользоваться предложениями от региональных партнеров банка: КЛЮЧАВТО, Кемпински гранд отель Геленджик, магазина «Территория керамики» и других.