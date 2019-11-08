Скидки на еду, такси и технику. Сбербанк раздаст подарки клиентам в «Зеленый день»
Сбербанк 11 и 12 ноября проведет акцию скидок и подарков «Зеленый день», в которой смогут принять участие все жители России
Акция приурочена ко дню рождения Сбербанка: 12 ноября компании исполнится 178 лет. 8 ноября на состоявшейся в Краснодаре пресс-конференции анонсировали приуроченные к этой дате скидки и подарки для клиентов.
Впервые «Зеленый день» провели в 2018 году, тогда в нем приняли участие 2,5 млн человек. Теперь акция станет традиционной. Клиенты Сбербанка получат скидки, бонусы и преимущества от «дочек» и партнеров компании.
«В этот день мы предлагаем клиентам окунуться во всю экосистему “Сбербанка” и прочувствовать, что мы не только финансовая организация, но и корпорация, которая предлагает огромное количество услуг», — отметила управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.
Участники «Зеленого дня» получат выгодные предложения от банка и от компаний экосистемы «Сбер»: Okko, «Беру», «Ситимобил», «СберМаркет», Delivery Club, DocDoc, «Яндекс.Деньги» и других.
Некоторые сервисы, например, «Сбер.Food», сейчас работают только на территории Краснодара. Также жители города и края смогут воспользоваться предложениями от региональных партнеров банка: КЛЮЧАВТО, Кемпински гранд отель Геленджик, магазина «Территория керамики» и других.
В акции участвуют и 150 федеральных компаний, которые предоставят скидки и специальные условия. Среди них «Магнит», «Ламода», «Эльдорадо», Bosco, Samsung, «Иль де Ботэ», Huawei, Philips, New Balance, «Газпром нефть», Skyeng и многие другие.
Частные клиенты смогут воспользоваться скидками 11 и 12 ноября, корпоративные — 11 и 17 ноября.
Узнать все подробности и принять участие в акции вы сможете через приложение «Сбербанк. Онлайн» и на сайте.
Читайте также
Интервью с главой еврейской общины Краснодара
Артур Каратай о матче «Краснодара» против «Трабзонспора»
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.