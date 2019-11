Грузовик протаранил стоящий автобус на Кубани

View this post on Instagram

08.11.2019г. В 8.15 от диспетчера СМП на номер 112 поступила информация о ДТП, произошедшем на 13 км а/д Белореченск – Рязанская с участием автобуса ПАЗ следовавшего по маршруту х. Новогурийский - Белореченск и грузового автомобиля ФАВ. По прибытию спасателей на место ДТП установлено, что грузовой автомобиль протаранил автобус ПАЗ стоявший на обочине дороги. В момент столкновения в автобусе находилось 20 человек(детей нет). В результате столкновения пострадало 4 человека. Пострадавших госпитализировали в Белореченскую ЦРБ. Обстоятельства ДТП уточняются. Уважаемые автомобилисты! Будьте внимательны за рулём, не превышайте скорость и не нарушайте правил дорожного движения. Номер экстренного телефона: Единая Дежурно-Диспетчерская Служба 112