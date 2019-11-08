Грузовик протаранил стоящий автобус на Кубани

В Белореченском районе утром 8 ноября грузовик врезался в автобус, пострадали четыре человека

Авария произошла в 8:15 на трассе Белореченск — станица Рязанская. Грузовой автомобиль FAW на скорости врезался в стоящий на обочине рейсовый автобус ПАЗ, который ехал из хутора Новогурийского в Белореченск. В автобусе находились 20 человек, среди них детей не было.

В результате аварии четырех человек доставили в больницу Белореченска, рассказали в отделе ГО и ЧС города в инстаграме. Обостоятельства ДТП уточняются.