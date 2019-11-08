Грузовик протаранил стоящий автобус на Кубани
В Белореченском районе утром 8 ноября грузовик врезался в автобус, пострадали четыре человека
Авария произошла в 8:15 на трассе Белореченск — станица Рязанская. Грузовой автомобиль FAW на скорости врезался в стоящий на обочине рейсовый автобус ПАЗ, который ехал из хутора Новогурийского в Белореченск. В автобусе находились 20 человек, среди них детей не было.
В результате аварии четырех человек доставили в больницу Белореченска, рассказали в отделе ГО и ЧС города в инстаграме. Обостоятельства ДТП уточняются.
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08.11.2019г. В 8.15 от диспетчера СМП на номер 112 поступила информация о ДТП, произошедшем на 13 км а/д Белореченск – Рязанская с участием автобуса ПАЗ следовавшего по маршруту х. Новогурийский - Белореченск и грузового автомобиля ФАВ. По прибытию спасателей на место ДТП установлено, что грузовой автомобиль протаранил автобус ПАЗ стоявший на обочине дороги. В момент столкновения в автобусе находилось 20 человек(детей нет). В результате столкновения пострадало 4 человека. Пострадавших госпитализировали в Белореченскую ЦРБ. Обстоятельства ДТП уточняются. Уважаемые автомобилисты! Будьте внимательны за рулём, не превышайте скорость и не нарушайте правил дорожного движения. Номер экстренного телефона: Единая Дежурно-Диспетчерская Служба 112
Еще одна подобная авария произошла накануне вечером в Новороссийске. Там маршрутка столкнулась с КамАЗом, пострадали четыре женщины.
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