На трассе под Новороссийском «Газель» сбила пешехода и врезалась в стоящую машину

Краснодарский край

Распечатать

Под Новороссийском вечером 7 ноября два человека пострадали в ДТП с «Газелью»

Авария случилась около 22:00 на трассе Новороссийск — Керчь. По предварительным данным, водитель «Газели» ехал со стороны поселка Верхнебаканского в сторону поселка Владимировка и сбил пешехода, который находился на проезжей части. После этого машина врезалась в автомобиль Mitsubishi, который стоял на краю дороги.

В результате ДТП пешехода и пассажира легковушки госпитализировали, рассказали порталу Юга.ру в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Тем же вечером в Новороссийске произошло ДТП с маршруткой и КамАЗом, в котором пострадали четыре женщины.

ДТП Новороссийск

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В выходные на Кубани будет тепло и ясно
В Адлере начали сносить пятиэтажку, признанную незаконной
«ЕДОДОЙ» запустил онлайн-аукцион в поддержку «Медиазоны». Единственный лот — купол с надписью
На трассе под Новороссийском «Газель» сбила пешехода и врезалась в стоящую машину
Умер один из пострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске
Альпинист из Адыгеи участвует в международной программе «Эверест 2021»

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале