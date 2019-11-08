На трассе под Новороссийском «Газель» сбила пешехода и врезалась в стоящую машину
Под Новороссийском вечером 7 ноября два человека пострадали в ДТП с «Газелью»
Авария случилась около 22:00 на трассе Новороссийск — Керчь. По предварительным данным, водитель «Газели» ехал со стороны поселка Верхнебаканского в сторону поселка Владимировка и сбил пешехода, который находился на проезжей части. После этого машина врезалась в автомобиль Mitsubishi, который стоял на краю дороги.
В результате ДТП пешехода и пассажира легковушки госпитализировали, рассказали порталу Юга.ру в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Тем же вечером в Новороссийске произошло ДТП с маршруткой и КамАЗом, в котором пострадали четыре женщины.
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