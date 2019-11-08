Альпинист из Адыгеи участвует в международной программе «Эверест 2021»

Альпинист из Адыгеи Геннадий Долгов в ноябре участвует в экспедиции на одну из гор Гималаев — Ама-Даблам

Команда альпинистов совершает восхождение по юго-западному гребню Ама-Даблам в гималайском стиле. Там спортсмены устанавливают лагеря, провешивают веревки и постепенно привыкают к большим высотам. Сначала альпинисты поднялись из базового лагеря (4,5 тыс. метров) на высоту 5,3 тыс. метров и поставили передовой базовый лагерь. Переночевали в нем, дошли до отметки 5,7 тыс. метров и организовали первый штурмовой лагерь. А затем через сутки расположили второй лагерь на гребне, на высоте 5,9 тыс. метров над уровнем моря.

Экспедиция является частью международной программы «Эверест 2021». Для участия в ней Геннадий Долгов прошел отборочный этап и 25 октября отправился в Непал вместе с еще пятью россиянами.

«Сейчас мы спустились в нижний лагерь Пангбоче (3,9 тыс. метров) для восстановления сил перед штурмом вершины, который назначен на ближайшие дни. Это восхождение является технически более сложным, чем обычные классические маршруты на большинство высоких гор. Категория трудности восхождения высочайшая — 5Б. Практически все ключевые участки находятся на высоте более 6 тыс. метров», — рассказал Долгов.

По его словам, планируется, что экспедиция на Ама-Даблам завершится до 20 ноября. Гора считается одной из самых красивых вершин мира. «Ама» в переводе с местного языка означает мать или бабушка. «Даблам» — это специальная подвеска, в которой пожилые женщины-шерпы (носильщики) переносят драгоценные вещи. На горе есть висячий ледник, который напоминает даблам, а расходящиеся в стороны гребни горы похожи на материнские руки, разведенные для объятия.

Ама-Даблам — первая из трех сложных вершин, подняться на которые планируют участники программы. В 2020 году альпинисты готовятся взойти на Манаслу (8 тыс. 163 метра), а в 2021-м — на Эверест (8 тыс. 848 метров).

«Я мечтаю, чтобы флаг моей малой родины — Адыгеи развивался на каждой из трех вершин», — добавил альпинист.