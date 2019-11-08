Четыре женщины пострадали в ДТП с маршруткой и КамАЗом в Новороссийске

Краснодарский край

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В Новороссийске вечером 7 ноября произошло ДТП с маршруткой и КамАЗом, в котором пострадали четыре человека

Авария случилась в 22:27 на пересечении улиц Толстого и Энгельса. По предварительным данным, 40-летний водитель маршрутки ехал по второстепенной дороге и не уступил машине КамАЗ. После удара маршрутное такси перевернулось.

В результате столкновения пострадали 30-летняя, 29-летняя, 28-летняя и 21-летняя пассажирки маршрутки. Их госпитализировали, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, ночью 4 ноября в Новороссийске произошла еще одна авария с пострадавшими. Там 18-летний парень за рулем отечественной машины врезался в грузовик. Пострадал водитель легковушки и двое его пассажиров.

ДТП Новороссийск

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